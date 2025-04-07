Yaptığı iğne oyaları El Emeği Çarşısı'nda satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bir şekilde kadınların hizmetine sunduğu El Emeği Çarşısı'nda iğne oyası yapan Meral Mıdıkoğlu (48) elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinde yaşayan ve eşi beyin kanaması geçiren Mıdıkoğlu'nun, El Emeği Çarşısı'nda iğne oyası yapmaya başladığı belirtildi.

Meral Mıdıkoğlu'nun ürettiği ürünleri satışa sunarak gelir sağladığına işaret edilerek, "Eşinin yaşadığı sağlık problemleri sonrası ev ekonomisine katkı da bulunmak ve üniversite okuyan kızının eğitim masraflarını karşılamak isteyen Meral Mıdıkoğlu en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladı. İlk zamanlar satış yapmakta zorlanan Mıdıkoğlu, daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik ücretsiz hizmet veren El Emeği Çarşısına başvurdu. Yaptığı el emeği ürünleri burada satmaya başlayan Mıdıkoğlu daha fazla müşteriye ulaştı." ifadelerine yer verildi.