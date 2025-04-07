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        Yaptığı iğne oyaları El Emeği Çarşısı'nda satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bir şekilde kadınların hizmetine sunduğu El Emeği Çarşısı'nda iğne oyası yapan Meral Mıdıkoğlu (48) elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:31
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        Yaptığı iğne oyaları El Emeği Çarşısı'nda satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bir şekilde kadınların hizmetine sunduğu El Emeği Çarşısı'nda iğne oyası yapan Meral Mıdıkoğlu (48) elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinde yaşayan ve eşi beyin kanaması geçiren Mıdıkoğlu'nun, El Emeği Çarşısı'nda iğne oyası yapmaya başladığı belirtildi.

        Meral Mıdıkoğlu'nun ürettiği ürünleri satışa sunarak gelir sağladığına işaret edilerek, "Eşinin yaşadığı sağlık problemleri sonrası ev ekonomisine katkı da bulunmak ve üniversite okuyan kızının eğitim masraflarını karşılamak isteyen Meral Mıdıkoğlu en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladı. İlk zamanlar satış yapmakta zorlanan Mıdıkoğlu, daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik ücretsiz hizmet veren El Emeği Çarşısına başvurdu. Yaptığı el emeği ürünleri burada satmaya başlayan Mıdıkoğlu daha fazla müşteriye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mıdıkoğlu ise El Emeği Çarşısı'nın kendisine büyük kolaylık sağladığını aktardı.

        Mıdıkoğlu, şu ifadelere yer verdi:

        "23 yıl Kocaeli'de yaşadıktan sonra Ünye’ye yerleşme kararı aldık. Geldikten bir ay soran eşim çok önemi bir sağlık problemi yaşadı. Çok zorlu süreçler yaşadık. Bu süreçten sonra aile ekonomimize katkıda bulunmak için çalışmam gerekiyordu. Ben de bunun üzerine en sevdiğim en iyi bildiğim iş olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladım. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi El Emeği Çarşısı'na başvurdum ve burada satışlar yapmaya başladım. Çok fazla müşterimiz oldu. Satışlarımız arttı, telefonlarla siparişler almaya başladık. Buradan elde ettiğim gelirle hem eşimin ihtiyaçlarını gideriyor hem de üniversitede okuyan kızımın eğitim masraflarını çıkartıyorum. Bizlere bu imkanı veren belediyemize teşekkür ediyorum."

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