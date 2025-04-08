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        Cibutili öğrenci, mantı ve baklava gibi Türk lezzetlerini yapmayı öğrendi

        Ordu'ya yüksek lisans eğitimi için Cibuti'den gelen Rahma Hared, katıldığı kursta Türk mutfağını öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:06
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        Cibutili öğrenci, mantı ve baklava gibi Türk lezzetlerini yapmayı öğrendi
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        Ordu'ya yüksek lisans eğitimi için Cibuti'den gelen Rahma Hared, katıldığı kursta Türk mutfağını öğrendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmak amacıyla yaklaşık 2 yıl önce kente gelen Cibutili Rahma Hared, Ordu'yu ve Türk yemeklerini çok sevdi.

        Türk yemeklerini kendisi de yapmak isteyen 26 yaşındaki Hared, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) yürütülen Aşçı Çırağı Kursu'na başvurdu.

        Kursa katılan Rahma Hared, birçok Türk yemeğini öğrenerek yapmaya başladı.

        Sarmadan mantıya, pastadan baklavalara birçok yemeği yapabilen Hared, Türk yemeklerini ve tatlılarını çok sevdiğini belirtti.

        Türk mutfağından yemekleri öğrenmek istediğini aktaran Hared, "Ordu'da da ORMEK'lerde bu imkanın olduğunu öğrendim ve hemen başvurdum. Başka bir ülkeden geldiğim için almazlar sanıyordum ama aldılar. Şimdi burada çorbalar, mantı, tatlı birçok Türk yemeğini öğreniyorum. Cibuti'ye döndüğümde bana sorduklarında onlara sadece söylemek yerine kendim de yapabileceğim." ifadelerini kullandı.

        Bu imkanı kendilerine sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür eden Hared, el emeği ve el sanatlarına bu kadar önem verilmesinin de kendisini ayrıca çok mutlu ettiğini kaydetti.

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