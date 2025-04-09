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        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:30
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        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

        Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu.

        Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Karla birlikte Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası ve fındık bahçeleri de karla kaplandı.

        Meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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