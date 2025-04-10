Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında ölen işçinin cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde dün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 23:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında ölen işçinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde dün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

        Helallik alınmasının ardından 26 yaşındaki Altun için Karakışla Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Altun'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, anne Zekiye ve baba Muammer Altun'a başsağlığı diledi.

        Üç kardeşten biri olan Soner Altun'un nişanlı olduğu ve bu yaz için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Ordu'da "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödülleri verildi
        Ordu'da "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödülleri verildi
        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor
        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor
        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi
        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi
        Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        "Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı...
        "Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı...
        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak'tan fındıkta zirai don uyarısı
        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak'tan fındıkta zirai don uyarısı