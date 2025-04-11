Ordu'da "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödülleri verildi
Ordu'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.
Ordu'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.
Altınordu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan İl Mili Eğitim Müdürü ve Yeşilay Ordu Şube Başkanı Fatih Vargeloğlu, yarışmanın bir bilinçlendirme hareketi olduğunu söyledi.
Vargeloğlu, yarışmanın, genç zihinlerin zararlı alışkanlıklara karşı duyarlılığını artırmak, onları bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla atılmış güçlü bir adım olduğunu vurguladı.
Yeşilayın alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlara karşı mücadele verdiğini dile getiren Vargeloğlu, "Mücadeleye eğitimciler olarak destek vermek, gençlerimizi bu konuda bilinçli bireyler olarak yetiştirmek en temel sorumluluklarımızdandır." dedi.
Yeşilay Ordu Şubesi ve Karadeniz Bölgesi Gençlik Komisyonu Başkanı Ersin Moral ise faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.
İl genelinde 19 ilçeden 1230 eserle katılım sağlanan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Vali Muammer Erol, yarışmaya katılan ve kenti Türkiye finallerinde temsil edecek öğrencilere başarılar diledi.
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