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        Vücut geliştirme sporcusu, öğrencisiyle uluslararası başarıya odaklandı

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da yaşayan vücut geliştirme milli sporcusu Hüseyin Pişken ve öğrencisi Onur Tunçer, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:02
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        Vücut geliştirme sporcusu, öğrencisiyle uluslararası başarıya odaklandı
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu’da yaşayan vücut geliştirme milli sporcusu Hüseyin Pişken ve öğrencisi Onur Tunçer, Avrupa'da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        Yalova’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Master Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 50 yaş ve üstü kategorisinde birinci olan 55 yaşındaki Pişken, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

        Pişken'in öğrencisi 25 yaşındaki Tunçer de geçen hafta düzenlenen organizasyonda +95 kategorisinde ikinci oldu. Altınordu ilçesinde yaşayan genç sporcu, 25-27 Nisan'da katılacağı Vücut Geliştirme ve Fitness Balkan Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

        - "Şampiyon her zaman olunur ama sürekli şampiyon kalmak zor"

        Fatsa ilçesinde antrenörlük yapan 55 yaşındaki Pişken, AA muhabirine, zayıf olduğu ve kilo almak amacıyla vücut geliştirme sporuna başladığını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini anlatan Pişken, birçok madalyası bulunduğunu söyledi.

        Ulusal müsabakalarda çeşitli dereceler aldığını ifade eden Pişken, "Milli takıma 6 defa gittim. Dünya dördüncülüğüm, Avrupa beşinciliğim var. Bu sene de tekrar Türkiye şampiyonu olduk. İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ordu'muzu, Fatsa'mızı, bu bölgemizi temsil edeceğiz." dedi.

        Pişken, uzun süredir bu sporun içerisinde olduğunu dile getirerek, "Sporu daha bilinçli ve uzun soluklu yapmak çok önemli. Bu da doğru ve sağlıklı beslenme, düzenli spor yapmakla alakalı. Yoksa şampiyon her zaman olunur ama sürekli şampiyon kalmak zor bir iş. ​​​​​​​Amacımız sadece şampiyon olmak değil, bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek." diye konuştu.

        - "Önemli olan şampiyon kalmak"

        Müsabakalara her sporcunun farklı hazırlanma şekli olduğunu belirten Pişken, şunları kaydetti:

        "Her zaman aynı konsantrasyonda olamıyoruz. Vücut geliştirme çok zor bir spor. Diğer sporlara benzemiyor. Yani sonuçta 6-7 ay diyet yapıyorsun, toplumdan kendini izole ediyorsun. Çünkü farklı bir yaşam, beslenme şeklin var. Yarışma son vuruş oluyor. O süreci çok iyi geçirirsen, yani stressiz geçirebilirsen, psikolojiyi çok iyi idare edebilirsen şampiyon oluyorsun. Yani Avrupa Şampiyonası'nda birinci olabiliriz ama önemli olan şampiyon kalmak."

        -" Balkan şampiyonasından da madalyayla dönüp ülkemi gururlandırmak istiyorum"

        Vücut geliştirme sporcusu Onur Tunçer ise üniversiteden mezun olduktan sonra spor salonu işletmeciliği yaptığını söyledi.

        Bu sporla 8 yıldır ilgilendiğini ve üç defa ulusal müsabakalara katıldığını anlatan Tunçer, şöyle devam etti:

        "İki kez gençler kategorisine katıldım. Bu müsabakalarda Türkiye üçüncülüğü ve ikinciliği aldım. Geçen hafta da büyük erkekler +95 Ağır sıklette Türkiye ikinciliği elde ettim. Her şeyden önce Ordu'ya madalyayla döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. Bu ayın sonuna doğru Balkan şampiyonası var. Balkan şampiyonasından da madalyayla dönüp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Verdiğim emeklerin karşılığını almayı hedefliyorum."

        Tunçer, vücut geliştirme sporunda disiplin ve beslenmenin en önemli konular olduğunu ifade etti. Bu sporun hayata entegre edilmesi gerektiğini belirten Tunçer, "Ondan sonra temiz beslenmeyle ilerliyoruz. Bunların hepsini kademe kademe hayatımıza oturmamız gerekiyor. Daha iyi ilerleyebilmek için kademe kademe yapmamız gerekir. İlk önce antrenman, sonra beslenmeyi düzenli yapmalıyız. Bunu hayatımızda uyguladığımızda başarı da peşinden gelecektir." diye konuştu.

        Balkan Şampiyonası için hazırlandığını, ardından da profesyonel anlamda en üst noktaya kadar gitmek istediğini aktaran Tunçer, kendini yetiştiren antrenör Hüseyin Pişken'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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