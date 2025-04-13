Ordu'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira ceza uygulandı

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü H.B.K'ye "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddelerinden işlem yaptı.

Ordu'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira para cezası verildi.

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