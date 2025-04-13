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        Ordu'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira ceza uygulandı

        Ordu'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:23
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        Ordu'da trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira ceza uygulandı
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        Ordu'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü H.B.K'ye "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddelerinden işlem yaptı.

        Motosiklet sürücüsüne 8 bin 306 lira para cezası uygulandı, ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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