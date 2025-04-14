Ordu'dan Azerbaycan'a 7 bin 200 adet fidan gönderildi

Ordu'da yetiştirilen 7 bin 200 adet orman fidanı Azerbaycan'a gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğünce yetiştirilen fidanların gönderimi nedeniyle tören düzenlendi.

Orman rehabilitasyonu çalışmaları kapsamında Azerbaycan ile yapılan mutabakata işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Birinci Yardımcısı Reşad İsmayilov tarafından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hitaben yazılan mektupta, 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasındaki heyetlerinin Ankara ziyaretlerinde varılan mutabakat çerçevesinde, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde 2025 yılında yürütülecek orman rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan farklı türlerde 100 bin adet orman fidanı ve 100 kilogram tohum, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine hediye edildi."

Açıklamada, 6 bin adet aronya ile 1200 adet dağ muşmulası fidanlarının 3 tıra yüklenerek Azerbaycan'a gönderildiği, fidanların Karabağ ve Doğu Zengezur'da toprakla buluşacağı ifade edildi.