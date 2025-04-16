Ordu'dan Kars'a kaz satışı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte yetişen kazların bir bölümünün Kars'a satıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da farklı alanlarda yapılan üretimlerle kent ekonomisine yeni girdilerin eklendiği belirtildi.

Açıklamada, bunlardan birisinin ise kaz yetiştiriciliği olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaz yetiştiriciliği zaman içerisinde gelişim gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi ile güveni artan üreticiler bu alana yöneldi. Kaz etinin restoran menülerine eklendiği Ordu’da yetiştirilen kazlar için yine belediyemiz tarafından kanatlı kesimhanesi kurulurdu. Tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet vermektedir."

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, Fatsa ilçesindeki Kaz Kuluçkahanesine yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarına da yer verildi.

Kaz yetiştiricilerinin en önemli sorunlarından olan civciv tedariki konusunda kolları sıvadıklarını ve kaz kuluçkahanesini kurduklarını aktaran Güler, projenin olumlu sonuç verdiğini ve Ordu'dan Kars’a kaz satışı yapıldığını belirtti.

Güler, 860 adet kazın Kars iline toplu şekilde satıldığını, geriye kalan kazların ise Ordu'daki restoranlarda tüketileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kaz yetiştiriciliği için ülkemizde merkez olarak gösterilen birçok ilden çok daha fazla yeşil alana sahip olan ve yayla sezonları daha uzun süren Ordu'da bu avantajları değerlendiriyor, hayvansal üretim modellerini destekleyerek büyütmeye devam ediyoruz. Ancak üreticilerimizin en büyük sıkıntılarından biri, kaz civcivlerinin başka illerden yüksek maliyetlerle ve zaman zaman tedarik zorluklarıyla temin edilmesi oldu.

İşte tam da bu sebeple hem maliyeti düşürmek hem de erişimi kolaylaştırmak amacıyla Fatsa’da modern bir kaz kuluçkahanesi kurduk. Kuluçka dolapları, çıkım makineleri ve ana kucağı makinelerinden oluşan bu merkezde yılda yaklaşık 5 bin adet kaz civcivi üretim kapasitesi bulunuyor. Bu yıl birlikte yol yürüyeceğimiz üreticilerimizle birlikte önümüzdeki yıl 10 bin fazla civciv üretimini rahatlıkla gerçekleştirecek alt yapıya sahip olacağız. Bu projeyle sadece üreticileri değil, Ordu ekonomisini ve Türkiye’nin tarım geleceğini destekliyoruz."