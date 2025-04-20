Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

        Milli takıma 2004’te seçilen Karagöl, 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti. Yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip Karagöl, kentte bu spora ilginin artmasıyla gençlere eğitim vermeye başladı.

        Karagöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Ordu Stadyumu'nda yer alan Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda, haftanın belirli günlerinde lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim veriyor.

        Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli atıcı Çağla Baş'la birlikte Ordu’da atıcılık sporunun tanınmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

        Poligonda 10 metre havalı tabanca bölümünde genç sporculara antrenman yaptırdığını belirten Karagöl, tüfek kategorisinde eğitim alan sporcuların da kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

        - "Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı ilgiyi artırdı"

        Karagöl, milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın başarılarının, atıcılığa olan ilgiyi artırdığını belirterek, şunları söyledi:

        ''Bu sporcularımızın aldığı önemli dereceler, gençlerin bu spora olan ilgisini bir kat daha artırdı. Özellikle okullarda yaptığımız yetenek taramalarında, bu sporu yapmak isteyen öğrenci sayısının arttığını görüyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor.''

        İmkanlar dahilinde genç yeteneklere atıcılığı öğrettiklerini anlatan Karagöl, ''Olimpik anlamda altyapısı yeterli olan poligonumuzda eğitimlerimiz sürüyor. Çalışmalarımız yoğun ve verimli geçiyor. Bu spora başlayan öğrenciler, geldikleri ilk güne kıyasla ciddi bir gelişim gösterdi.'' diye konuştu.

        Atıcılığın konsantrasyon ve motivasyon gerektiren bir spor olduğunu vurgulayan Karagöl, şu değerlendirmede bulundu:

        ''Atıcılık, ders başarısına olumlu etkisi olan bir branş. Öğrenciler, derslere ve sınavlara hazırlanırken, antrenmanlarda kazandıkları konsantrasyonun faydasını görüyor. Bu spora başlayan öğrencilerde akademik başarıların arttığını gözlemliyoruz.''

        - “Milli takım yolunda ilerliyoruz”

        Karagöl, bazı öğrencilerin yarışmalarda derece alarak Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne katılmaya hak kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

        “Aynı zamanda olimpik barajı geçen sporcularımız var. Her geçen gün başarılı sporcu sayımız artıyor. Tecrübe kazandıkça ve antrenman düzeyi yükseldikçe, bu gençlerden pek çoğunun milli takım forması giyeceğine yürekten inanıyorum.”

        Karagöl, antrenmanlarda kendisine yardımcı olan antrenör ve emekli polis memuru Nuri Yıldırım ile spor koçu Zeliha Karagöl’e teşekkür etti.

        - Öğrencilerin hedefi, milli forma

        Sporculardan Yağmur Çiftçi, arkadaşlarının yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını ve her geçen gün spora ilgisinin arttığını belirterek, ''Henüz bu işin başındayım. Yarışmalara katılmaya başladım. Hedefim, bu alanda kendimi daha çok geliştirip milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmek.'' şeklinde konuştu.

        İki yıl önce başladığı atıcılıkta önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Göktuğ Akça ise ''Bugüne kadar katıldığım yarışmalardan üç birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandım. Hedefim milli takıma yükselmek.'' dedi.

        Nihan Bade Keskin de atıcılığa annesinin tavsiyesiyle ve hocası Karagöl’ün desteğiyle başladığını ifade ederek, ''Bu spora başlayalı bir yıl oldu. İlk başta silahtan korkuyordum ama aldığım eğitimlerle bu korkuyu yendim. Artık severek yapıyorum. Milli takım hedefim var.''diye konuştu.

        Mehmet Memduh Karagöl de olimpik barajı geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''Atıcılıkta ilerlemeyi çok istiyorum. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne girmek benim için çok önemliydi. Bu başarıyı elde ettiğim için mutluyum.'' şeklinde duygularını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda gelişigüzel budama...
        Bakan Yumaklı: Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda gelişigüzel budama...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Ordu'da Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi
        Ordu'da Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi
        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        CHP'li Zeybek: Sandık milletin önüne gelene kadar meydanlardan geri durmaya...
        CHP'li Zeybek: Sandık milletin önüne gelene kadar meydanlardan geri durmaya...