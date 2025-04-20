Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

HAYATİ AKÇAY - Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

Milli takıma 2004’te seçilen Karagöl, 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti. Yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip Karagöl, kentte bu spora ilginin artmasıyla gençlere eğitim vermeye başladı.

Karagöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Ordu Stadyumu'nda yer alan Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda, haftanın belirli günlerinde lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim veriyor.

Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli atıcı Çağla Baş'la birlikte Ordu’da atıcılık sporunun tanınmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Poligonda 10 metre havalı tabanca bölümünde genç sporculara antrenman yaptırdığını belirten Karagöl, tüfek kategorisinde eğitim alan sporcuların da kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

- "Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı ilgiyi artırdı" Karagöl, milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın başarılarının, atıcılığa olan ilgiyi artırdığını belirterek, şunları söyledi: ''Bu sporcularımızın aldığı önemli dereceler, gençlerin bu spora olan ilgisini bir kat daha artırdı. Özellikle okullarda yaptığımız yetenek taramalarında, bu sporu yapmak isteyen öğrenci sayısının arttığını görüyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor.'' İmkanlar dahilinde genç yeteneklere atıcılığı öğrettiklerini anlatan Karagöl, ''Olimpik anlamda altyapısı yeterli olan poligonumuzda eğitimlerimiz sürüyor. Çalışmalarımız yoğun ve verimli geçiyor. Bu spora başlayan öğrenciler, geldikleri ilk güne kıyasla ciddi bir gelişim gösterdi.'' diye konuştu. Atıcılığın konsantrasyon ve motivasyon gerektiren bir spor olduğunu vurgulayan Karagöl, şu değerlendirmede bulundu: ''Atıcılık, ders başarısına olumlu etkisi olan bir branş. Öğrenciler, derslere ve sınavlara hazırlanırken, antrenmanlarda kazandıkları konsantrasyonun faydasını görüyor. Bu spora başlayan öğrencilerde akademik başarıların arttığını gözlemliyoruz.''

- “Milli takım yolunda ilerliyoruz” Karagöl, bazı öğrencilerin yarışmalarda derece alarak Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne katılmaya hak kazandığını belirterek, şunları kaydetti: “Aynı zamanda olimpik barajı geçen sporcularımız var. Her geçen gün başarılı sporcu sayımız artıyor. Tecrübe kazandıkça ve antrenman düzeyi yükseldikçe, bu gençlerden pek çoğunun milli takım forması giyeceğine yürekten inanıyorum.” Karagöl, antrenmanlarda kendisine yardımcı olan antrenör ve emekli polis memuru Nuri Yıldırım ile spor koçu Zeliha Karagöl’e teşekkür etti. - Öğrencilerin hedefi, milli forma Sporculardan Yağmur Çiftçi, arkadaşlarının yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını ve her geçen gün spora ilgisinin arttığını belirterek, ''Henüz bu işin başındayım. Yarışmalara katılmaya başladım. Hedefim, bu alanda kendimi daha çok geliştirip milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmek.'' şeklinde konuştu.