Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Bölgedeki karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği kanyon, her sezon macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, balık tutmak, kano yapmak ve yüzmek isteyen ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde yer alan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.