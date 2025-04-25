Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kardeşler Mahallesi'nde İhsan Bayram (81) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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