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        Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiden birinin cesedi kanyonda bulundu

        Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2 kişiden birinin cansız bedeni, kanyonda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:54
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        Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiden birinin cesedi kanyonda bulundu
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        Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2 kişiden birinin cansız bedeni, kanyonda bulundu.

        Ulubey ilçesinde Süleyman E. (35) ve üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu'nu (25) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

        AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 41 personel çalışmalara katıldı.

        Süleyman E'nin otomobilinin park halinde bulunduğu Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde arazide arama ve tarama faaliyeti yürütüldü.

        Kanyondan akan suda arama yapan dalgıçlar, kadın cesedi buldu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan cesedin, Gizem Sinanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

        Gizem Sinanoğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili Fatih Baycan da çalışmaları takip etti.

        Türkcan, gazetecilere, ​​​​​​​ekiplerin kaybolan Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedenine ulaştığını söyledi.

        Ekiplerin kanyonda zor şartlarda görev yaptığını belirten Türkcan, çalışmalara yarın devam edileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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