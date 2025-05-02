Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiden birinin cesedi kanyonda bulundu

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili Fatih Baycan da çalışmaları takip etti.

Ulubey ilçesinde Süleyman E. (35) ve üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu'nu (25) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.