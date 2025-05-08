Ordu'da karabuğdayın üretim alanı arttı

Ordu'da atıl arazilerin tarıma kazandırılması çalışmaları kapsamında ekilen karabuğdayın üretim alanının arttığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in "Kendi kendine yeten şehir" sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarının arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla başlattığı tarım yatırımlarının giderek büyüdüğü belirtildi.

Kentte geçen yıl belediye öncülüğünde ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla karabuğday ekimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğdayın Ordu topraklarına uyum sağlarken verimiyle de üreticilerin yüzünü güldürdüğü kaydedildi.

Geçen yıl üreticilerin karabuğday üretiminden memnun kalmasıyla bu sene de karabuğdaya ilginin arttığı vurgulanan açıklamada, "Mesudiye ilçesinde birçok üretici Büyükşehir Belediyesinin tohum desteğinden yararlanarak atıl arazilerine karabuğday ekmeye başladı. Karabuğdayın çiçekli bir bitki olması ve arıcılık için de fayda sağlaması sebebiyle arıcılık ile uğraşan üreticiler de topraklarına karabuğday ekimi gerçekleştirirken, bu yıl karabuğdayın üretim alanı 545 dekar olacak." ifadeleri kullanıldı.