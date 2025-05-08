Ünye'de öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Çocuklara, trafik işaretleri, yaya güvenliği ve emniyet kemerinin kullanımı gibi konularda bilgi verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

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