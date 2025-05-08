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        Ünye'de öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:07
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        Ünye'de öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, anaokulundaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

        Okulun bahçesinde hazırlanan trafik pistinde, çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden yapılan maket araçları kullandı.

        Çocuklara, trafik işaretleri, yaya güvenliği ve emniyet kemerinin kullanımı gibi konularda bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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