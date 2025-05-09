Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 800 sülün salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 800 sülün bırakıldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Sazcılar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde sülün bırakılması dolayısıyla düzenlenen programda kahverengi kokarca zararlısının bölgenin en önemli geçim kaynağı fındığa ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Zararın azaltılması için kimyasal ve biyolojik olmak üzere her türlü mücadele yönteminin denendiğini belirten Kula, "Bu yöntemlerden biri de araziye sülün salarak onların yavrularını, yumurtalarını yemesini sağlayıp popülasyonunun azaltılmasıdır. Bunun sonuçlarını 4 ay sonra göreceğiz." dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılması, yol açtığı zararın düşürülmesi noktasında ilgili kurumlarla mücadeleye devam ettiklerini anlattı.

Kokarcanın bölgede geçen sene oluşturduğu zarara işaret eden Kibar, "Bu yıl yaşanan don afetiyle birlikte az olan fındığın, daha da kıymetli olacağı gözüküyor. Üreticilerimiz, kokarcayla mücadele noktasında sadece kimyasal değil diğer yöntemleri de çok önemsiyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız." diye konuştu.