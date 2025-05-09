Ünye'de 130 ünite kan bağışı yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında 130 ünite kan toplandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından "Sana İhtiyacım Var, Kan Dostum" sloganıyla kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Okulun Kızılay ve Kan Bağış Kulübü öncülüğünde Çok Amaçlı Salonunda yapılan programa, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Okulun müdürü Mustafa Ateş, kampanya sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hem de öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.