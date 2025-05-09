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        Ünye'de 130 ünite kan bağışı yapıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında 130 ünite kan toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:12
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        Ünye'de 130 ünite kan bağışı yapıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında 130 ünite kan toplandı.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından "Sana İhtiyacım Var, Kan Dostum" sloganıyla kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.

        Okulun Kızılay ve Kan Bağış Kulübü öncülüğünde Çok Amaçlı Salonunda yapılan programa, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Okulun müdürü Mustafa Ateş, kampanya sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hem de öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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