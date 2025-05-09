Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 32 mermi, 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (38), T.K. (38) ve Z.B. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.K. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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