Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden B.K. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (38), T.K. (38) ve Z.B. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 32 mermi, 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.