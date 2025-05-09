Ordu Valisi Erol, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri kutladı

Ordu Valisi Muammer Erol, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST yarışmasında Ordu'dan birer Türkiye birinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü dereceleri elde edildiği belirtildi.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına kentten 3 bin 608 başvuru gerçekleştiği, 7 ana kategori için KKTC'de yapılan finallere 4 takımın davet edildiği vurgulanan açıklamada, Vali Erol'un, dereceye giren öğrenciler ile okul idarecileri ve öğretmenleri makamında ağırladığı kaydedildi.

Vali Erol, öğrencileri elde ettikleri başarı dolayısıyla kutladı, başarılarının devamını diledi.