Ünye'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

Okul Müdürü İslam Şimşek de Filistin ve Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Amacımız zulme karşı dik durmak, Gazze halkına elimizden geldiğince yardımcı olmaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, kermesin anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

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