Ünye'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Ünye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, kermesin anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü İslam Şimşek de Filistin ve Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Amacımız zulme karşı dik durmak, Gazze halkına elimizden geldiğince yardımcı olmaktır." dedi.
Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
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