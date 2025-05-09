Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordulu iş insanları Gürcistan'da fuara katıldı

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan'da düzenlenen 16. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordulu iş insanları Gürcistan'da fuara katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan'da düzenlenen 16. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

        Odadan yapılan yazılı açıklamada, Batum'da gerçekleştirilen fuarda, oda üyesi firmaların tanıtımının yapıldığı stant açıldığı belirtildi.

        Stantta iş bağlantıları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ziyaretçilere çalışmalara ilişkin bilgi verildiği aktarıldı.

        Açıklamada, fuara İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Meclis Başkanı Necat Avcı ile meclis üyeleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Ünye'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Ünye'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Ünye'de şehit ve gazi anneleri için program düzenlendi
        Ünye'de şehit ve gazi anneleri için program düzenlendi
        Ordu Valisi Erol, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri kutladı
        Ordu Valisi Erol, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri kutladı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünye'de 130 ünite kan bağışı yapıldı
        Ünye'de 130 ünite kan bağışı yapıldı
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 800 sülün salındı
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 800 sülün salındı