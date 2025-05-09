Ordulu iş insanları Gürcistan'da fuara katıldı

Açıklamada, fuara İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Meclis Başkanı Necat Avcı ile meclis üyeleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan'da düzenlenen 16. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

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