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        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:13
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        Ordu'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Liseler Mahallesi'nde, Ayten Kuru yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil ile Emrullah Kaymak idaresindeki 52 AAF 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kuru'nun kullandığı otomobil, devrildi.

        Kazada, sürücü Ayten ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah, eşi Öznur ve annesi Fatma Kaymak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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