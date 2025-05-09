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        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı

        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, jandarma personelinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:49
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        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı
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        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, jandarma personelinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığının nizamiyesi önünde ablası ile yürüyen 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı.

        Nöbetçi uzman çavuş, boğazına bir şey kaçtığını fark ettiği çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çikolata parçasının çıkmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.

        5 Mayıs'ta meydana geldiği öğrenilen olay anına ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Yeri geldi al bayrağa kan olduk, yeri geldi bir çocuğa can! Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde boğazına yiyecek kaçan ve nefes almakta zorlanan bir çocuğumuza, nöbetçi jandarma personelimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde ilk yardım müdahalesi yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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