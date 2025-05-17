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        Ordu'da doğaya 4 kızıl geyik salındı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 4 kızıl geyik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:58
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        Ordu'da doğaya 4 kızıl geyik salındı
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        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 4 kızıl geyik bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Balıklı Mahallesi Ulugöl mevkisinde düzenlenen programda, 4 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.

        DKMP 11. Bölge ve Şube Müdürlüğü ekipleri, popülasyonunun artırılması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunulması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikleri doğaya saldı.

        Programa, Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun, DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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