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        Ünye'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:53
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        Ünye'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

        Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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