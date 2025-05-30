Ordu'da çevre haftası kutlandı

Ordu'da çevre haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Melet Otağ Park alanında düzenlenen programda konuşanİl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk Öztürk, bu yıl çevre haftasını 'Plastik Kirliliği İle Mücadele' teması ve 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla kutladıklarını söyledi.

Öztürk, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok çevre dostu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizde Şehit Ali Sami Odabaşı İlkokulunda plastik atıkların geri kazanılması amacıyla bu yıl 1,5 ton plastik atığı ayrı toplanarak çevre kirliliğini önlemeye ve kaynakların verimli kullanılması konusunda büyük bir katkı sunmuştur. Bu yıl ilkokulumuzda pilot uygulama olarak başlattığımız atık geri dönüşüm seferberliğini önümüzdeki yıllarda ilimiz genelinde bütün okulları da dahil edilerek bir yarış haline getirilmesini planlanmaktayız."

Program, Şehit Ali Sami Odabaşı İlkokulu öğrencilerinin “Çevre Andını” okumasıyla devam etti.