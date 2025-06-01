Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da çilek hasadı başladı

        Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da çilek hasadı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

        Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bahçelerde hasat edilen çilekler, kilogramı 150 ile 200 liradan satışa sunuluyor.

        Arazisindeki 20 dönümde çilek yetiştiriciliği yapan üretici Mustafa Kahveci, AA muhabirine, bu sezon hava şartları nedeniyle hasat sezonuna geç başladıklarını söyledi.

        Verimden oldukça memnun olduklarını dile getiren Kahveci, ilk gün tonlarca çileğin toplanarak satışa hazır hale getirildiğini aktardı.

        Güzel bir sezon beklediklerini ifade eden Kahveci, çileklerin aromasının güzel olduğunu ve hava durumuna göre kasım ayına kadar hasat yapmayı planladıklarını belirtti.

        Kahveci, çilek üretimin çok zor olduğuna, ürünün üretim aşamalarının çok yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çilekleri iç tüketimde rahatlıkla pazarlayabildiklerini vurguladı.

        Bu sezon yaklaşık 50 ton çilek hasadı beklediğini anlatan Kahveci, kentte çilek üreticilerine verilen devlet desteklerinin önemine işaret etti.

        Çilek hasadında çalışan işçilerden Hanife Şenyurt ise ev bütçesine katkı sunduklarını söyledi.

        Şenyurt, çilek hasadının oldukça kolay olduğunu belirterek, fındığa göre ürünün hasadının oldukça zevkli olduğunu ifade etti.

        Yüksel Çelik de hasadın geç yapılmasına rağmen verimli bir başlangıç yaptıklarını, çilek hasadını büyük bir keyifle sürdürdüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
        2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
        Ordu'da 6'ncı triatlon heyecanı başladı
        Ordu'da 6'ncı triatlon heyecanı başladı
        'Çilek' ismini verdiği otomobili ile her gün kilometrelerce yol gidiyor
        'Çilek' ismini verdiği otomobili ile her gün kilometrelerce yol gidiyor
        Ordu'da çevre haftası kutlandı
        Ordu'da çevre haftası kutlandı
        Ordu'da polis ve itfaiye ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
        Ordu'da polis ve itfaiye ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
        Ordu'da İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
        Ordu'da İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı