Ordu'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol'un başkanlığındaki toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendisi Ufuk Bahçeci tarafından bir sunum yapıldı.

Bahçeci, 7527 sayılı kanunla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik gereğince belediyelerce yapılması gereken çalışmalar ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının ilerleme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.