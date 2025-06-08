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        Doğasıyla öne çıkan Ordu'nun mavi bayraklı plajları yeni sezona hazır

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun mavi bayraklı plajlarında yazın ziyaretçilere güvenli deniz keyfi sunmak için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:32
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        Doğasıyla öne çıkan Ordu'nun mavi bayraklı plajları yeni sezona hazır
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun mavi bayraklı plajlarında yazın ziyaretçilere güvenli deniz keyfi sunmak için hazırlıklar tamamlandı.

        Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dikkati çeken kentlerinden Ordu, her sezon olduğu gibi bu sezon da deniz tutkunlarını ağırlayacak.

        Kentte 10 Haziran itibarıyla açılacak deniz sezonuyla birlikte Altınordu'da 2, Gülyalı'da ise 1 olmak üzere mavi bayraklı 3 plaj da hizmet verecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, mavi bayraklı 3 plaja sahip Ordu'nun 120 kilometrelik kıyısı bulunduğunu söyledi.

        Doğal kumsalların olduğu kentte 37 belgeli plaj tesislerinin yer aldığını belirten Toparlak, güvenliğin sağlandığı plajlarda denize girilmesini tavsiye etti.

        Toparlak, Ordu'nun doğasıyla öne çıkan şehirlerden olduğunu vurgulayarak, "Ordu'nun Karadeniz illeri arasındaki farkı, rekabet gücü diyebiliriz. Öncelikle Ordu çevre yolunu arkadan geçirmesiyle dantel dantel olan kıyılarını bozmadı, doğallıklarıyla duruyor. Bu kıyılarda çok güzel plajları, doğal alanları var. Bu alanları da duruyor." dedi.

        Doğa turizmi açısından yayla ve şelalelerin de eşsiz güzellik sunduğunu anlatan Toparlak, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla bu görselliğin, doğal güzelliklerin yanında mavi bayraklı plaja haiz olmak da bizim için ayrıcalık. Bizden başka Doğu Karadeniz'deki şehirlerde şu anda mavi bayrak ödülü almış hiçbir plaj yok. Biz mevcut plajlarımızı korumak ve arttırmak istiyoruz. Çünkü bizim mavi bayrak plajı belgesi alacak pek çok plajımız, kumsalımız var. Onları da önümüzdeki süreçte mavi bayrak kriterlerine hazırlayıp Ordu'yu aynı zamanda doğa turizminin dışında deniz turizmiyle de buluşturmak istiyoruz."

        - "Cankurtaran olan noktalardan denize girilmesi önemli"

        Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan ise 10 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında 23 plajda cankurtaranlık hizmeti vereceklerini söyledi.

        Mavi bayraklı plajların özelliklerine işaret eden Alan, vatandaşların can ve mal güvenliği için plajlarda görev aldıklarını ifade etti.

        Alan, cankurtaran olan noktalardan denize girilmesinin önemine dikkati çekerek, "Son 5 yılda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) olarak 494 vatandaşımızı hayata bağladık. Görev yaptığımız yerlerde ve süre içerisinde herhangi bir ölümlü bir vaka gerçekleşmedi. Önemli vaka gerçekleşen yerler daha çok cankurtaranlık hizmeti verilmeyen yerler." diye konuştu.

        Genellikle ölümlü boğulma vakalarının 0-25 yaş aralığında meydana geldiğini belirten Alan, bu konuda özellikle ailelere çocuklarına refakat etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını önerdi.

        Karadeniz'de yazın en büyük tehlikenin rip akıntısı olduğunun altını çizen Alan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Rip akıntısı, sığ sulardan derin sulara doğru suyun çekmesidir. Halk dilinde ise 'deniz çekti' denir. Halkımız daha çok rip akıntısını deniz dibe doğru çekiyor zanneder. Deniz dibe doğru çekmez, deniz sığ sulardan derin sulara doğru çeker. Çektiği zaman da yüzen kişi panik yapar ve bu panikle dalgaya doğru yüzmeye çalışır ve yorulur. Yoruldukça da boğulma tehlikesi geçirir."

        Alan, denizden aşağı doğru köpük, renginin belli yerlerde farklı ya da kanal şeklinde gidip gelme olması halinde rip akıntısından bahsedilebileceğini belirterek, "Böyle durumda akıntıya bir süre kendimizi bırakıp ondan sonra denize paralel olarak yüzmeliyiz. Ne zaman rip akıntısından kurtulursak o zaman denize doğru yüzmeliyiz ve sakin olmalıyız. Yorulduğumuzu hissedersek elimizi kaldırıp bu konuda gerekli yardımı istemeliyiz." ifadelerini kullandı.

        - "32 kişilik dalgıç ekibimiz bulunuyor"

        Sezonda 23 plajda 100'e yakın cankurtaranın görev yapacağını dile getiren Alan, cankurtaranlara 5 jet ski, 3 zodyak bot ve diğer deniz araçlarının eşlik edeceğini söyledi.

        Alan, ayrıca 32 kişilik dalgıç ekipleri bulunduğuna işaret ederek, "Sudaki herhangi bir arama kurtarma olayında ekiplerimiz anında harekete geçiyor ve bununla ilgili çalışma yapıyor. OSKEM istasyonumuzu sahile taşıdık. Bu sayede merkezden gelecek bir aracın 5 dakika kaybını direkt olarak zodyak bot ve jet ski ile önlemiş olduk. Daha hızlı müdahale, daha hızlı sonuç." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde diğer birimlerin de yaza hazırlık kapsamında sahil bandında plaj düzenlemeleri olmak üzere birçok çalışma yaptığını belirten Alan, uyarı tabelalarındaki QR kodu telefona okutulduğunda en yakın plaj konumuna ulaşılabildiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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