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        Ordu'da uygulanan proje ile annelerin üniversite hayali gerçek oldu

        HAYATİ AKÇAY - Ordu Üniversitesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Anne Üniversitesi Projesi'ne katılan annelerin farklı alanlarda aldıkları akademik eğitimler tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:21
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        Ordu'da uygulanan proje ile annelerin üniversite hayali gerçek oldu
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu Üniversitesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Anne Üniversitesi Projesi'ne katılan annelerin farklı alanlarda aldıkları akademik eğitimler tamamlandı.

        Bu yıl ilk mezunlarını verecek projeye katılan 21 kursiyer kadın, değerler eğitimi, sağlık bilgisi, çevre bilinci, eğitimde ailenin rolü, sanat, kültür, kişisel gelişim ve toplum gibi konularda 8 hafta süren eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buldu.

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayan anneler, bu ay düzenlenecek törenle kep atarak mezuniyet sevinci yaşayacak.

        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AA muhabirine, üniversite hayalini gerçekleştiremeyen kadınlar için Anne Üniversitesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

        18 yaşından büyük ve çocuğu olan her annenin projeden faydalanabildiğini aktaran Baş, proje ile annelerin eğitim, sosyal, kültürel, kişiler arası iletişim ve hayat tecrübelerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Baş, sağlık, hukuk ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verildiğini, annelerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

        Gelecek eğitim öğretim yılında projeyi daha kapsamlı şekilde devam ettireceklerini bildiren Baş, şimdiden 50 annenin ön başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

        Baş, eğitimlerin yaşam tarzına yönelik uygulamalı şekilde gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, "Annelere bu proje sayesinde çok ciddi fayda sağlıyoruz. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Ordu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şahin ise proje ile annelerin kişisel gelişimlerine destek sağlamak istediklerini söyledi.

        Alanında uzman akademisyenlerin eğitimlerde yer aldığını ifade eden Şahin, daha önce üniversite hayalini gerçekleştiremeyen kadınların proje sayesinde günlük hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

        Şahin, kursiyerlerin eğitim sayesinde daha donanımlı şekilde mezun olduklarını, projenin devam edeceğini kaydetti.

        - Hayalini gerçekleştiren anneler projeden memnun

        Kursiyerlerden 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Leyla Eser, projenin kendisine çok şey kattığını belirterek, "Eksiklerimizi öğrenme imkanı yakaladık. Bir profesörden ya da doçentten ders almak çok güzeldi." dedi.

        Hülya Güneş ise önemli bir deneyim kazandıklarına işaret ederek, "23 farklı hocadan eğitim aldık. Bu süreçte onlarla aynı ortamda bulunma imkanını yakaladık. Buradan donanımlı bir şekilde ayrılmış olacağız." diye konuştu.

        52 yaşındaki Hülya Emüce de "Çocuklarımı eğittikten sonra artık sıra kendimde dedim. Bu düşünce ile Anne Üniversitesi'ne geldim. Burası sayesinde geleceği dair ümitlerimiz yeşermiş oldu." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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