Ordu'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Emrullah E. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi mevkisinde yol kenarında yürüyen Gülser Uçan'a (75) çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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