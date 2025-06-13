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        Ordu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:33
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        Ordu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde Ahsen Ö. (25) yönetimindeki 52 AEP 286 plakalı otomobil, bisikletli D.Ü'ye çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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