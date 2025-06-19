Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Ordu'da samuray arıların doğaya salındığı programda konuştu:

        Ordu'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Ordu'da samuray arıların doğaya salındığı programda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen programda, geçen yıl Türkiye'de 207 bin samuray arısı salımı yaptıklarını söyledi.

        Bu sene sadece Ordu'da 245 bin samuray arının doğaya salınacağını belirten Gümen, "Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapacağız. Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede bizim için önemli bir adım." dedi.

        Gümen, biyoteknik mücadelede feromon tuzakların da kullanıldığını ifade ederek, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15 bin feromon tuzak dağıtıldığını vurguladı.

        Kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda eğitim, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin sürdürüldüğünü anlatan Gümen, bölgede iki enstitüde üretilen samuray arıların biyolojik mücadelede etkili olacağının altını çizdi.

        Samuray arıların doğaya salındığı programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Yol çalışmasından tarihi olduğu değerlendirilen mezar kalıntıları çıktı
        Yol çalışmasından tarihi olduğu değerlendirilen mezar kalıntıları çıktı
        Ordu'da 40 öğrencinin hikayelerinin yer aldığı kitap yayımlandı
        Ordu'da 40 öğrencinin hikayelerinin yer aldığı kitap yayımlandı
        Ordu'da yol çalışmasında tarihi mezar kalıntıları bulundu
        Ordu'da yol çalışmasında tarihi mezar kalıntıları bulundu
        Çalıştığı sırada yıkılan binanın altında kalan iş makinesi operatörü toprağ...
        Çalıştığı sırada yıkılan binanın altında kalan iş makinesi operatörü toprağ...
        Kahramanmaraş'ta yıkımında çalıştığı binanın enkazında hayatını kaybeden op...
        Kahramanmaraş'ta yıkımında çalıştığı binanın enkazında hayatını kaybeden op...
        Kooperatifte üretim yapan kadınlar, hikayelerini anlatıyor
        Kooperatifte üretim yapan kadınlar, hikayelerini anlatıyor