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        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:

        Ordu Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:53
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        Ordu Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:
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        Ordu Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe gibi güzide bir spor kulübünün küresel vesayetin gölgesinde LGBT dayatmasını reddettikleri ve kınadıkları belirtildi.

        Fenerbahçe'nin dünyayı yöneten çetelerin himayesine girmesini kabullenmedikleri aktarılan açıklamada, "Bizi biz yapan değerlerimize aykırı bu tür organizasyonlarla, futbolseverlerin kullanılmasını esefle karşılıyor ve reddediyoruz. Fenerbahçe gibi köklü bir kulübün 'şampiyonluk kutlaması' adı altında LGBT simgeleriyle donatılmış, cinsiyetsizleştirme propagandasına alan açan bir sahneye ev sahipliği yapması, sadece taraftarları ve sporseverleri değil, bu milletin vicdanını da derinden yaralamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fenerbahçe Basketbol takımının kutlamaları bir başarının değil, küresel çetelerin esareti altına girildiğinin bir göstergesidir. Bu bir işgal girişimidir, işgal edilmek istenen de çocuklarımızın masum zihinleri, gençlerimizin geleceğidir. Küresel çete ile onları finanse eden sermaye ve onunla iç içe geçmiş sanat ve spor endüstrisinin aciz mümessilleri şunu iyi bilmelidir ki bu aziz millet, sanatı ve sporu esir almak isteyen sosyokültürel teröre asla geçit vermeyecektir. Fenerbahçe yönetiminin bu hatayı telafi edecek acil önlem almasını bekliyor, ülkemizde sporun gelişmesine katkı sunan bütün kulüplerimizi aile yapımıza saygılı olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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