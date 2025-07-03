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        Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 16. sezon arkeolojik kazılara gelecek hafta başlanması planlanıyor

        Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:50
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        Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 16. sezon arkeolojik kazılara gelecek hafta başlanması planlanıyor
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        Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlık yaptığını söyledi.

        Çalışmalara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığını belirten Toparlak, şimdiye kadar yapılan araştırma kazılarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

        Kaledeki kazıların, Karadeniz'in ilk arkeolojik kazısı olarak öne çıktığını vurgulayan Toparlak, burada uzun yıllar daha kazıların devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

        Toparlak, Kurul Kalesi'nin tarihi geçmişinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Burası tek bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Dolayısıyla yürütülen bu çalışmada tek bir medeniyetin izlerini görebiliyorsunuz." dedi.

        Kazılarda bugüne kadar 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 5 bin parça tarihi eser bulunduğunun altını çizen Toparlak, "Kazılar devam ettikçe orada yaşanmışlığı hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

        Toparlak, tarihin binlerce yıl öncesine ışık tutan Kurul Kalesi kazılarına, 16'ncı sezonunda da büyük titizlikle devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kazıların yapılabilmesi için her şey hazır. Ödenek sıkıntımız yok. İnşallah bu kaynak ve desteklerle buradaki çalışmaları belli aşamaya getirip kaleyi turizme açmak istiyoruz. Kazılarda ortaya çıkarılan mimari yapıların bozulmasından endişe edildiği için turizme açamıyoruz. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ordu Kurul Kalesi'ni turizme açacağız. Burası Ordu için büyük bir fırsat ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

        Toparlak, kazılarda ortaya çıkartılan eserlerin yeni yapılacak Ordu Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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