Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 16. sezon arkeolojik kazılara gelecek hafta başlanması planlanıyor

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlık yaptığını söyledi.

Çalışmalara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığını belirten Toparlak, şimdiye kadar yapılan araştırma kazılarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Kaledeki kazıların, Karadeniz'in ilk arkeolojik kazısı olarak öne çıktığını vurgulayan Toparlak, burada uzun yıllar daha kazıların devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Toparlak, Kurul Kalesi'nin tarihi geçmişinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Burası tek bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Dolayısıyla yürütülen bu çalışmada tek bir medeniyetin izlerini görebiliyorsunuz." dedi.