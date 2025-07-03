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        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı

        Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:30
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        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı
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        Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı.

        Ünye Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen turnuva ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleştiriliyor.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gazetecilere turnuvanın her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, organizasyonun kent kültürünün yaşatılmasına ve sporun yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

        Turnuvanın, sporseverlere eşsiz bir deneyim sunduğunu aktaran Tavlı, "Bu yıl 2 grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği turnuvada karşılaşmalar, deniz kenarında kumda gece saatlerinde oynanıyor." diye konuştu.

        Tavlı, organizasyonun 17 Temmuz'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

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