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        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:46
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        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da yapıldı
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        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

        Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda, mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

        Toplam 20 araçla yarışan sporcular, 2 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.

        Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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