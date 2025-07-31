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        Ordu'da yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Perşembe ve Gölköy ilçelerinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:41
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        Ordu'da yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'nun Perşembe ve Gölköy ilçelerinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, M.A. (60), H.A. (54), S.G. (57) ve T.Y.Y'nin (50) kendi arazilerinin yanı sıra çeşitli alanlarda ektikleri 2 bin 567 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        H.A, S.G. ve T.Y.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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