        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordulu arıcı, TKDK'dan aldığı destekle kovan sayısını 150'ye çıkarttı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde arıcılık yapan Murat Saylık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı ekipman desteğiyle bal üretimini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:54
        Ordulu arıcı, TKDK'dan aldığı destekle kovan sayısını 150'ye çıkarttı
        Saylık, bir süredir yaptığı kestane balı üretimini artırmak amacıyla TKDK'ya ekipman desteği başvurusunda bulundu.

        Saylık, bir süredir yaptığı kestane balı üretimini artırmak amacıyla TKDK'ya ekipman desteği başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine geçen mayıs ayında başvurusu kabul edilen Saylık, desteğin ardından 50 olan kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı.

        Aynı zamanda TKDK'dan çekme karavan desteği de alan Saylık, Yapraklı Mahallesi'nin yanı sıra bazı illerin yüksek kesimlerine giderek arıcılık faaliyetini sürdürüyor.

        Saylık, eşi Ayşe Nur ve meslektaşı Enes Aksoy'un da yardımıyla gerçekleştirdiği üretimi artırmayı hedefliyor.

        Sağlık personeli Murat Saylık, gazetecilere, kestane balı üretimine hobi amacıyla başladığını belirterek, daha sonra bu hobinin devlet desteği ile büyüdüğünü söyledi.

        TKDK'dan çekme karavan, bal sağım makinesi ile diğer ekipmanlar desteği ile işletmesini büyütmeyi başardığını ifade eden Saylık, kestane üretimini Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Türkiye'nin her yerinde bal üretimine devam ettiklerini anlatan Saylık, "Gerek Ağrı Dağı gerekse Yüksekova'nın karlı ovalarında çok rahat bir şekilde güvenli olarak arıcılığı rahatlıkla yapabiliyoruz." dedi.

        Tarım ve hayvancılığı gelişmesine katkı sunduklarını dile getiren Saylık, devlet desteğiyle 50 olan arılı kovan sayısını 150'ye kadar çıkardıklarını hedeflerinin bu rakamı daha yukarılara taşımak olduğunu vurguladı.

        Saylık, destekle aldıkları çekme karavanın kendilerine çok katkı verdiğini belirterek, istedikleri yere bu karavanı götürerek rahatlıkla konaklama imkanı bularak üretime devam ettiklerini vurguladı.

        Bu süreçte kendisine eşinin ve mesai arkadaşı Enes Aksoy'un destek verdiğini ifade eden Saylık, "Karavanla birlikte yaparak arıcılığı geliştirmek bizim için büyük bir nimet ve insanlık için büyük bir gelişme." diye konuştu.

        Saylık'ın arkadaşı Aksoy ise şu anda arıların kış bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Gerekli ilaçlamaları yaparak arıları kışa hazırlıyoruz." dedi.

