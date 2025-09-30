Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da süt üreticisine destek verildi

        Ordu'da süt toplama merkezleri ve aile işletmelerine, ev tipi süt soğutma tankı desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da süt üreticisine destek verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da süt toplama merkezleri ve aile işletmelerine, ev tipi süt soğutma tankı desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, tarım ve hayvancılık alanında üretim ve verimin artırılması amacıyla üreticilere desteğini sürdürdüğü belirtildi.

        Süt sığırcılığını yaygınlaştırmak, süt üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla önemli projelerin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Büyükşehir Belediyesi çiğ süt altyapısını geliştirerek sütün kalitesini ve pazar değerini artırmak amacıyla 9 farklı lokasyonda 25,5 ton kapasiteli süt toplama merkezi kurdu. Bununla sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, 30 aile işletmesine 200 ve 300 litre kapasiteli ev tipi süt soğutma tankı desteği verdi."

        Açıklamada, destekten yararlanan vatandaşların memnuniyeti de aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Ordulu arıcı, TKDK'dan aldığı destekle kovan sayısını 150'ye çıkarttı
        Ordulu arıcı, TKDK'dan aldığı destekle kovan sayısını 150'ye çıkarttı
        Para tekvandocu Şeyma Nur Talu'nun hedefi ikinci kez dünya şampiyonluğu
        Para tekvandocu Şeyma Nur Talu'nun hedefi ikinci kez dünya şampiyonluğu
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor
        Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı
        Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı
        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı