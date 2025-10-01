Habertürk
Habertürk
        Ordu'da şehit dedesi adına oda yaptırdı

        Ordu'da şehit dedesi adına oda yaptırdı

        Ordu'da yaşayan Hüseyin Başoğlu'nun, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedesinin adına yaptırdığı odanın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:30
        Ordu'da şehit dedesi adına oda yaptırdı
        Ordu'da yaşayan Hüseyin Başoğlu'nun, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedesinin adına yaptırdığı odanın açılışı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mesudiye ilçesi Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen "5 Şehit 1 Destan Mesudiye" adlı programın açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Törende konuşan 66 yaşındaki Hüseyin Başoğlu, ismini gururla taşıdığı dedesi Hüseyin Başoğlu adına yaptıkları bu odanın açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Vali Muammer Erol'a teşekkür etti.

        Dedesiyle birlikte silah altına alınan ve geri dönmeyen diğer 4 kardeşinin resmi evraklarının da bu odada yer aldığını anlatan Başoğlu, şunları kaydetti:

        "12 Mart 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Askeri Kültür ve Müze Komutanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Arıyor programında Çanakkale ruhu ile Çanakkale şehidi Salih oğlu Hüseyin ve diğer kardeşleri anıldı. Komutanlarımızın böyle şehitlerini 100 yıl sonra da anmaları bizim için ayrı bir gurur, onur kaynağı oldu. Çanakkale dün geçilmediği gibi yarın da geçilmez ve geçilmeyecektir."

        Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşildere şehitler için dua etti.

        Vali Muammer Erol, şehidin torunu Hüseyin Başoğlu'na Türk bayrağı ile Kur'an'ı Kerim ve plaket verdi.

        Etkinliğe, Kaymakam Gökhan Hülakü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, gaziler, şehidin yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

