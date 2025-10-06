Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, şüpheli İ.A. Altınordu ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Evinde bir miktar sentetik hap ele geçirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.