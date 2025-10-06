Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:36
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda, şüpheli İ.A. Altınordu ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Evinde bir miktar sentetik hap ele geçirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

