        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uluslararası seyahat acentelerine yönelik program düzenlendi

        Ordu'da, Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerine yönelik tanıtım programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:04
        Ordu'da uluslararası seyahat acentelerine yönelik program düzenlendi
        Ordu'da, Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerine yönelik tanıtım programı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Ordu Valiliği, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirilen programda, Ordu'nun turizm potansiyeli ve yatırım imkanları tanıtıldı.

        Almanya'dan gelen 7 seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı programda, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri anlatıldı.

        İkili görüşmelerin de yapıldığı programa, Vali Muammer Erol, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Almanya'dan gelen seyahat acentesi yöneticileri ve davetliler katıldı.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
