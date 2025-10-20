Ordu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 2 bina boşaltıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.