Ordu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 2 bina boşaltıldı

Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.

