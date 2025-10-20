Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 2 bina boşaltıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:47 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:53
        Ordu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 2 bina boşaltıldı
        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.

        İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

