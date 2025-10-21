Ordu'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Liseler Mahallesi'nde Seyfullah T. yönetimindeki 52 AFF 100 plakalı kamyonet, Kerem A. idaresindeki 55 AB 314 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Kerem A. yaralandı.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
