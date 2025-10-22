Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ulugöl'de kano etkinliğine katıldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'ndaki kano etkinliğine katıldı.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda sporcularla bir araya gelen Eminoğlu, TÜGVA Gölköy Temsilciliğinin açılışını yaptı.
Ordu Kano Kulübünce Ulugöl Tabiat Parkı'nda organize edilen kano etkinliğine de katılan Eminoğlu, gölde bir süre kanoyla gezdi.
Programlara, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek de katıldı.
