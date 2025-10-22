Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        AK Parti Ordu İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

        AK Parti Ordu İl Başkanı olarak atanan Samet Özdemir, görevi Selman Altaş'tan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:50
        AK Parti Ordu İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Ordu İl Başkanı olarak atanan Samet Özdemir, görevi Selman Altaş'tan devraldı.

        AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, partide görev alan herkesin bayrağı güzel yerlere taşıdığını söyledi.

        Ordu'nun siyasi tecrübesinin yüksek bir il olduğunu belirten Güler, "Güçlü bir ekip olarak çalışmaları birlikte yapacağız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Herkesi kucaklayacağız. Sevgiyi büyüteceğiz ve her şeyi sevginin içinde tutacağız." dedi.

        Samet Özdemir ise kutlu yürüyüşün neferleri olarak dün olduğu gibi bugün de aynı inanç, kararlılık ve azimle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

        Görevi her ne olursa olsun, en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin bu davanın bir yapı taşı olduğuna işaret eden Özdemir, "İnanıyorum ki birlikteliğimizin gayreti ve samimiyeti ile Ordu teşkilatı, bu davaya en güçlü şekilde destek vermeye devam edecektir." diye konuştu.

        Selman Altaş da çalışma fırsatı bulduğu herkese teşekkür ederek, Özdemir'e görevinde başarı diledi.

        Konuşmaların ardından Altaş, Özdemir'e çiçek sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

