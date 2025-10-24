Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yükümlülere yönelik mum kursu düzenlendi

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri için mum kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:03
        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla kurulan mum atölyesinde yükümlülere yönelik 270 saatlik mum kursu yapılacak.

        Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici, 8 yükümlünün yanı sıra kurum personeli ve gönüllülere eğitim vermeye başladı.

        Yükümlüler, jel ile soya gibi mum çeşitleri hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek mum yapımını öğrenecek.

        Kursiyerler, üç ay sürecek eğitim sonunda sertifika alacak.

