Ordu'da yükümlülere yönelik mum kursu düzenlendi
Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri için mum kursu açıldı.
Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri için mum kursu açıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla kurulan mum atölyesinde yükümlülere yönelik 270 saatlik mum kursu yapılacak.
Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici, 8 yükümlünün yanı sıra kurum personeli ve gönüllülere eğitim vermeye başladı.
Yükümlüler, jel ile soya gibi mum çeşitleri hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek mum yapımını öğrenecek.
Kursiyerler, üç ay sürecek eğitim sonunda sertifika alacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.