        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesine girdi

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nin, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesinde yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:37
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyaca ünlü bilim ve keşif dergisi National Geographic'in, her yıl geleneksel hale getirdiği "Dünyanın En İyileri 2026" listesini açıkladığı ifade edildi.

        Açıklamada, farklı coğrafyalardan doğa, kültür, macera ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde 25 dikkati çekici destinasyona yer verilen listeye, Türkiye'den de sürpriz bir rotanın dahil edildiği vurgulandı.

        Türkiye'nin Karadeniz kıyılarının "mutlaka görülmesi gereken yerler" arasında gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Listenin öne çıkan kış destinasyonlarından biri ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından Ordu'ya kazandırılan, yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Kayak Merkezi oldu. Öte yandan Çambaşı Kayak Merkezi'ni de bünyesinde barındıran ve yılın dört mevsimi turist ağırlayan Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, sadece kayak imkanlarıyla değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, kar motoru turları ve yayla kültürüyle de misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor."

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Çambaşı Yaylamız ve Kayak Merkezimiz dünyanın öne çıkan kış destinasyonları arasında yer aldı. Tesisi, doğayla iç içe atmosferi ve dört mevsim güzelliğiyle Çambaşı artık dünya turizminin yeni yıldızı. Daha güzellerine layıksın, o da olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

