        Ordu Haberleri

        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:00
        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi
        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Eskipazar Mahallesi'ndeki bir ev ile yeni otogar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yaptı.

        Aramalarda, 230 kilogram tütün, 98 bin adet makaron, 4 jeneratör, 110 matkap ve hilti, 435 makine aparatı, sigara sarma makinesi, 26 parfüm ve 12 emtia ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

